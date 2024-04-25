Hatay\'da küçük çocuk minibüsün altında kaldı

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Hatay'ın Payas ilçesinde küçük çocuğun minibüsün altında kaldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı yara almadan atlatan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen küçük çocuğu fark etmeyerek aracının altına aldı. Kazayı yara almadan atlatan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün çocuğun üzerinden geçtiği ve kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu, çocuğun yeniden ayağa kalktığı görüldü. - HATAY