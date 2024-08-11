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Hatay'da lastik bayisi alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde lastik bayisi ve deposu alevlere teslim oldu.

Yangın, Payas ilçesi D91 karayolu üzerinde bulunan lastik bayisinde ve deposunda yaşandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.