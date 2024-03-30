Hatay\'da LPG dolumu esnasında araç yanarak 3 kişi yaralandı

LPG dolumu esnasında alev alan araçtaki 3 kişi yaralandı

Hatay'da bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu esnasında alev alan bir araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve araç kullanılamaz hale geldi.