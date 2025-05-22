Hatay'ın Samandağ ilçesinde çalıların arasındaki boşluğa düşen yavru köpekleri, itfaiye ekipleri kurtardı.
Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde bulunan yavru köpekler, çalıların arasındaki boşluğa düştü. Boşluğa düşüp mahsur kalan yavru köpeklerin, bağırışlarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, boşlukta mahsur kalan yavru köpekleri kurtardı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Mahsur Kalan Yavru Köpekler İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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