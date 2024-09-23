Hatay'da Mangal İçin Giden Aile Gölette Boğuldu - Son Dakika
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Hatay'da Mangal İçin Giden Aile Gölette Boğuldu

Hatay\'da Mangal İçin Giden Aile Gölette Boğuldu

Hatay'da mangal yakmak için gölete giden yabancı uyruklu baba ve 4 çocuğu boğularak hayatını kaybetti. 6 yaşındaki Hamit son yolculuğuna uğurlandı.

23.09.2024 14:13  Güncelleme: 14:19
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Hatay'da gölette boğularak hayatını kaybeden yabancı uyruklu baba ve 4 çocuğunun ailecek mangal yakmak için bölgeye gittiği öğrenildi. Boğularak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hamit, Reyhanlı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kumlu ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde bulunan DSİ göletinde boğulan baba ve 4 evladının cansız bedenleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ve Emniyet Su Altı Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılmıştı. Hastanede kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu kişilerin baba Ahmet Hacabdo (46) ile çocukları Muhammet, İbrahim, Abdo ve Hamit Elmeri olduğu öğrenildi. Yaşları 6, 8, 18 ve 21 olan çocuklar ve babanın cansız bedeni aile tarafından teslim alındı. Cenazeleri teslim alan anne Rukeyye el Zobi'nin evladının cansız bedenine son sarılışı yürekleri dağladı. Cenazelerden 4'ü defin için Suriye'ye nakledildi. Kardeşlerden 6 yaşındaki Hamit Reyhanlı Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden baba ve evlatlarının anneleriyle birlikte mangal yakmak için bölgeye gittiği ortaya çıktı.

Ailenin mangal için gölete gittiğini ve ardından çocukların 2'sinin boğulmaya başlamasıyla baba ve diğer kardeşlerin gölete girdiğini ifade eden Ömer Jarullah, "Mangala gidiyorlar, çocuklar su ile oynarken üst üste atlıyorlar. Oyuncakla oyun oynuyorlar. Babasıyla annesi otururken çocuklar 'bizi kurtarın' diye bağırdılar. 18 yaşındaki abisi gitti, o da boğuldu. Babası da yetişemedi boğuldu. Hepsini kaybettik" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Mangal İçin Giden Aile Gölette Boğuldu - Son Dakika

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