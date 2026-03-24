Dörtyol\'da metruk bina yangını

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan metruk bina yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan müstakil metruk evde çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. - HATAY