Hatay'da Mezarlıktan Çalınan Musluklar Yenilendi - Son Dakika
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Hatay'da Mezarlıktan Çalınan Musluklar Yenilendi

17.07.2026 10:08
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Hırsızlık sonrası mezarlık çeşmelerine yeni musluklar takıldı, vatandaş tepkili.

Hatay'da mezarlıkta bulunan hayrat çeşmelerinin musluklarının hırsızlar tarafından çalınması üzerine vatandaş "Ayıptır, bu mezarlığa yapılacak en büyük saygısızlıktır" diyerek tepki gösterdi. Tepki üzerine çalınan muslukların yerine yenisi hayırsever vatandaş tarafından takıldı.

Hassa ilçesi merkez asri mezarlıkta bulunan hayrat çeşmelerdeki musluklar kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Mezarlık ziyaretine gelen bir vatandaş duruma tepki göstererek çalınan muslukların bulunduğu çeşmeleri, "Bütün muslukları sökmüşler, ben mezarlığı nasıl sulayacağım. Bu mezarlığa yapılacak bir şey mi? Ayıptır, bu mezarlığa yapılacak en büyük saygısızlıktır" diyerek görüntüledi.

Tepki çeken görüntüler üzerine hayırsever vatandaş tarafından çalınan muslukların yerine yenileri takıldı.

Mezarlık ziyareti yapan İskender Sağar, "Çalınan musluklardan bilgim yok ama muslukların yenilendiğini gördüm. Yeni musluklar takılmış. Öncesinde farklı musluk vardı, şu an musluklar yeni" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, 3. Sayfa, Hassa, Hatay, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Mezarlıktan Çalınan Musluklar Yenilendi - Son Dakika

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