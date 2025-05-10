Hatay'da 2 minibüsün çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya - Altınözü yolu Enek Mahallesi mevkiinde yaşandı. Karşı yönlerden gelen 2 minibüs çarpıştı. Çarpışmayla bir minibüs yan yatarken diğer minibüs zeytin bahçesine uçtu. Kazada araçlarda bulunan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada; hastaneye kaldırılan 3 yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Minibüs Çarpışması: 3 Yaralı - Son Dakika
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