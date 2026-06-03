Hatay\'da Minibüs Yangını

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Hassa ilçesinde Tiyek Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki minibüsün motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY