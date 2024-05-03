Hatay\'da motosiklet dereye uçtu, sürücü yaralandı

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Hatay'ın Hassa ilçesinde kontrolden çıkarak dereye uçan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Hassa ilçesine bağlı Arpalıuşağı Mahallesi'nde motosiklet kazası meydana geldi. A.Ç. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak dereye uçtu. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralanan sürücüyü araç içerisinden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. - HATAY