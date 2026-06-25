Hatay'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Hatay\'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı
25.06.2026 15:17
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Polis, motosiklet ve iş yeri hırsızlığı şüphelisi 3 kişiyi gözaltına aldı, 2'si tutuklandı.

Hatay'da polis ekiplerince motosiklet hırsızlığı ile iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı, 2 zanlı tutuklandı.

Dörtyol ilçesinde meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında, 18 Haziran tarihinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı ile 19 Haziran 2026'da meydana gelen iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarının şüphelileri olduğu tespit edilen M.O., İ.Y. ve D.A.Ç. 22 Haziran tarihinde yakalandı.

Şüpheliler, çalınan motosiklete ait parçalarla birlikte gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan D.A.Ç. hakkında adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilirken, İ.Y. ve M.O. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı - Son Dakika

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