Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, 29 Ekim günü saat 23.45 sıralarında Kırıkhan - Reyhanlı yolu Muratpaşa mevkisinde yaşandı. Mahmoud Bakkour (20) idaresindeki 42 AFR 485 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Meydana gelen trafik kazasında; motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı, araçta yolcu konumunda bulunan Hüseyin Elabbud (15) ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Bakkour hayatını kaybetti. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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