Hatay'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Hatay'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Hatay'da motosikletin yayalara çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

27.01.2025 09:04
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Yolun karşısına geçmek isteyen yayalara motosiklet çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

HATAY - Hatay'da motosikletin çarptığı 3 yayadan 1'i öldü, 2'si yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu caddesi mevkiinde yaşandı. M.A.E. yönetimindeki 31 AHZ 289 plakalı motosiklet, cadde üzerinden karşıdan karşıya geçmek isteyen E.Ö. ve F.S.Ö'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 3 kişi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emine.Ö. tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Kazada yaralanan 2 kişinin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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