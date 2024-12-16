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Hatay'da Motosiklet Kazası

Hatay\'da Motosiklet Kazası

Hatay'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi, görüntüler kaydedildi.

16.12.2024 10:41
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Hatay'da dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün kazayla birlikte savrularak metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi çevreyolu Ekinci Mahallesi mevkiinde yaşandı. Çevre yolundan sağa dönüş yapmak isteyen Fiat marka otomobille motosiklet çarpıştı. Motosikletin otomobile ok gibi sağlandığı kazada devrilen motosikletin sürücüsü metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"Motosikletli sürücü metrelerce sürüklendi"

Kazayı gören vatandaş Osman Konaç, "Akşam saatlerinde müşteriye satış yaptığım esnada bir ses geldi. Sesin nereden geldiğini duymadık. Dışarı çıkıp baktığımızda motosikletli arkadaş yan tarafta duran otomobilin altına girmişti. Kaza bayağı şiddetliydi. Sürücü arkadaşlarımızın daha dikkatli olmalarını işitiyoruz. Motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosikletli sürücü metrelerce sürüklendi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Motosiklet Kazası - Son Dakika

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