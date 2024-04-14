Hatay\'da motosiklet kazası: Motosiklet sürücüsü kaza anında motordan uçtu

Kontrolden çıkan otobüs araziye uçtu, sürücü yaralandı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan servis otobüsü yoldan çıkıp ağaçlık alana girdi. Sürücünün yaralandığı kaza da yolcu olmaması facianın önüne geçerken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Kaza, 00.30 sıralarında Osmangazi İlçesi Demirtaş Yolu Caddesi Üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Yalçın idaresindeki servis otobüsü Eski Gemlik Yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki araziye giren otobüs ağaçlara çarparak durabilirken, kazayı görenler hemen 112 Ekiplerini aradı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Yalçın'a olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine Sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat sürerken, Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.