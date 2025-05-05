Hatay\'da Motosiklet Tamircisinde Yangın

Hatay'da motosiklet tamircisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde faaliyet gösteren motosiklet tamir atölyesinde yaşandı. Çıkış sebebi belirlenemeyen yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri intikal etti. Alevler ekiplerin müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken iş yerinde hasar oluştu. - HATAY