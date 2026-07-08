Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan motosiklet yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın; İskenderun ilçesi otoyol üzerinde Gültepe mevkisinde meydana geldi. Yangına hızla müdahale eden ekipler, alevleri can kaybı veya yaralanma yaşanmadan söndürdü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Motosiklet kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Motosiklet Yangını - Son Dakika
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