Altınözü\'nde ev yangını

Hatay'da alevlere teslim olan müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan müstakil evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında evde hasar oluştu. - HATAY
