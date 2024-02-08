Hatay\'da Nehre Düşen Otomobildeki Şahsın Cesedi Kurtarıldı

Hatay'da Asi Nehri'ne düşen otomobildeki şahsın cesedi, Hatay Büyükşehir Belediyesi sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafının 5 buçuk saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'nde 31 AKH 322 plakalı Ford Focus marka otomobil Asi Nehri'ne düşmüştü. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi sualtı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Nehrin ters akması üzerine itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 buçuk saat süren çalışması ve Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekiplerinin destekleriyle araca ulaşıldı. Vinçle karaya çıkartılan otomobilde 26 yaşındaki sağlık personeli Muhammet Dede'nin cansız bedeni bulundu. Polis otomobilin nehre nasıl düştüğünü tespit etmek için inceleme başlattı. Cenaze ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - HATAY
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