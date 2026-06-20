Hatay'da Nişanlı Cinayeti: Lamiya Azazi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hatay'da Nişanlı Cinayeti: Lamiya Azazi Hayatını Kaybetti

Hatay\'da Nişanlı Cinayeti: Lamiya Azazi Hayatını Kaybetti
20.06.2026 09:08
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Nişanlısı Üstün Ç. tarafından öldürülen Lamiya Azazi'nin son anları cep telefonuyla kaydedildi.

Hatay'da nişanlısı tarafından öldürülen Lamiya Azazi ve olayın faali olan damadın dans ettiği videoda, olayda öldürülen babanın cep telefonuyla genç çiftin o anlarını kaydettiği görüldü. Ölen arkadaşı Lamiya'nın en son kendisiyle telefonda konuştuğunu ifade eden N.H., içeriye girdiğinde arkadaşı Lamiya'nın banyoda vurulduğunu, durumunun çok kötü olduğunu ve dışarıda annesinin bağırdığını söyledi.

Olay, Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşandı. Yaklaşık 6 ay önce nişanlanan Lamiya Azazi (30) ve Üstün Ç. isimli şahıs arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sonrası Lamiya Azazi, nişanlısından ayrılma kararı aldı. Ayrılma kararı sonrası damat, depremzede ailenin yaşadığı konteyneri bastı. Üstün Ç., yanında bulunan tabancayla nişanlısı Lamiya Azazi ve 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi'yi vurarak öldürdü. Olayın faali olan damat mahkemece tutuklandı. Olayın ardından ortaya Üstün Ç. ve vurarak öldürdüğü Lamiya'nın dans ettiği nişan videosu çıktı. Görüntülerde; Lamiya ile katilinin dans ettiği ve baba Yusuf Azazi'nin o anları cep telefonuyla kaydettiği görüldü. Genç kadının ölümünü getiren nişandan geriye kalan video yürekleri burktu. Ölen arkadaşı Lamiya'nın en son kendisiyle telefonda konuştuğunu ifade eden N.H., içeriye girdiğinde arkadaşı Lamiya'nın banyoda vurulduğunu ve dışarıda annesinin bağırdığını söyledi.

"İçeriye girdiğimde Lamiya'yı banyoda vurmuştu ve Lamiya'nın durumu çok kötüydü ve dışarıda annesi bağırıyordu"

Nişanlısı tarafından ölen Lamiya ile en son telefonda konuşan arkadaşı N.H., "Ben ölen Lamiya'nın samimi arkadaşıyım. Birkaç gün önce Lamiya'nın nişanlısı buraya geldi, Lamiya ise altınlarını adama verdi ve 'seni istemiyorum' dedi. Lamiya sonra burada kalmadı, o gün arkadaşına gitmişti. Olay gününde akşam saat 8 gibi Lamiya beni aradı. 'sen benim yanıma gel, bir şeyler konuşacağım' dedi ve bende tamam dedim. O esnada tartışma sesleri işittim ve sonra buraya geldim. Lamiya beni 2 dakika önce aramıştı ve kapıya doğru baktım. Lamiya'nın nişanlısı Üstün, Yusuf amcayı silahla vurmuş kapının önündeydi. Hemen içeriye girdiğimde Lamiya'yı banyoda vurmuştu. Lamiya'nın durumu çok kötüydü ve dışarıda annesi bağırıyordu. Lamiya'nın nişanlısı kapıdayken kafasına silah dayayıp bekliyordu. Ambulans ekipleri geldi ama Lamiya'nın nişanlısı yüzünden müdahale edemediler. O anda hiç kimse bir şey yapamadı. Lamiya'nın nişanlısı, öncelerinde Lamiya'yı sürekli seni öldüreceğim diye tehdit ediyordu. Ben de mesajlarını görüyordum ve sürekli tehdit mesajları gönderiyordu. Lamiya, 'ben onunla konuşmak istemiyorum' diyerek nişanlısını engellemişti" dedi.

"O gün 2 dakika önce Lamiya beni arayarak, 'ondan kurtuldum, nişan veya başka bir şey kalmadı ve altınlarını da alıp gitti' dedi"

Lamiya'nın ölmeden önce kendisini arayarak 'çok şükür ondan kurtuldum' dediğini ifade eden arkadaşı, "Lamiya ölmeden 2 dakika önce beni aradı, 'çok şükür ki kurtuldum' sözlerini söyledi. Ben konteynere geldiğimde sonra tartışma ve olaylar olmuş. Lamiya'nın nişanlısı nasıl buraya geldi kimse bilmiyor. Konteyner kentin arkasında gelmiş. Lamiya'nın nişanlısı silahla burada beklerken hiç kimse onların yanına geçemedi. Lamiya ve nişanlısı 7 ay önce nişanlandılar. Lamiya'nın nişanlısı ilk başlarda böyle değildi ve iyiydi. Lamiya'nın nişanlısı Ramazan Bayramı'ndan şimdiye kadar çok değişmişti. Kurban Bayramı'nda Lamiya gelmesini istemediği ve her şeyi bitirdiği için izin vermedi. Nişanlısı da seninle konuşmamız gerekiyor diyordu. Lamiya ise 'ben her şeyi bitirdim ve konuşacak bir şeyimiz yok' dedi. Lamiya'nın nişanlısı, 'ya ben seni alacağım ya da ben seni öldüreceğim' dedi. Biz de şaka yapıyor zannettik ve böyle bir şey yapmaz diye düşündük. Bende inanmıyordum ama nişanlısı böyle bir şey yaptı. O gün 2 dakika önce Lamiya beni arayarak, 'ondan kurtuldum, nişan veya başka bir şey kalmadı ve altınlarını da alıp gitti' dedi. Lamiya'nın annesi de çok kötü durumda" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Nişanlı Cinayeti: Lamiya Azazi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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