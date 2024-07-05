Hatay\'da nitelikli yağma suçundan aranan şahıs yakalandı

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Hatay'da nitelikli yağma ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında nitelikli yağma ve 6136 SKM suçundan 13 yıl hapis cezasıyla araman E.A. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY