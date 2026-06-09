Antakya\'da odunluk yangını

Hatay'da bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın; Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
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