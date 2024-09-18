Hatay'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya İlçesi Karlısu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yaşandı. Ormanlık alanda çıkan örtü yangınını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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