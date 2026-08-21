Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Defne'de çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangında, alevler itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile HBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekipler yangına soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, 3. Sayfa, İtfaiye, Hatay, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
ABD Kamu Borcu 40 Trilyon Doları Geçti ABD Kamu Borcu 40 Trilyon Doları Geçti
Fatih’te midyeciyle tartışan şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşini bıçakladı Fatih'te midyeciyle tartışan şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşini bıçakladı
Zeytinburnu’nda gemi personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Zeytinburnu'nda gemi personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
“Süt Kardeşler“ filmi gerçek oldu: Mahalleli Gulyabani nöbetinde "Süt Kardeşler" filmi gerçek oldu: Mahalleli Gulyabani nöbetinde
Osmaniye’de acı olay: Sumak toplamaya giden yaşlı kadın ölü bulundu Osmaniye’de acı olay: Sumak toplamaya giden yaşlı kadın ölü bulundu

23:57
Şehir ayağa kalktı Ünlü teknik adamdan kadın gazetecilere tepki çeken sözler
Şehir ayağa kalktı! Ünlü teknik adamdan kadın gazetecilere tepki çeken sözler
23:37
İBB davasında savunma yapan sanık Kameroğlu: AVM otoparkı için 5 milyon Euro rüşvet istendi
İBB davasında savunma yapan sanık Kameroğlu: AVM otoparkı için 5 milyon Euro rüşvet istendi
23:20
Vinzenco Italiano sakatlık yaşayan Trossard’ın son durumunu açıkladı
Vinzenco Italiano sakatlık yaşayan Trossard'ın son durumunu açıkladı
22:38
Yalova’da korkunç olay: 8 aylık hamile eşini öldürüp kendini vurdu
Yalova'da korkunç olay: 8 aylık hamile eşini öldürüp kendini vurdu
21:55
Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem
Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem
21:50
Kara Kartal’a yan bakılmıyor Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 00:34:35. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.