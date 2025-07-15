Hatay\'da Orman Yangınına Genç Müdahale Etti

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangında alevler evine sıçramasın diye müdahale eden gencin eli yamaçtan kopan kaya parçası sebebiyle kırıldı.

Geçtiğimiz Pazar günü Antakya ilçesi Habib'i Neccar dağı mevkiinde yaşanan orman yangını; itfaiye ile orman bölge ekiplerinin karadan müdahalesiyle ve havadan müdahaleyle geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı. Yangının yaşandığı bölgeye 500 metre mesafede evi bulunan ve ekiplerle birlikte mücadele eden 17 yaşındaki Cuma Gökdemir isimli çocuğun eline de yamaçtan kopan kaya parçası isabet etti. Ani refleks hareketiyle kaya parçasının kafasına ve vücuduna gelmesinin önüne geçen Gökdemir'in eli kırıldı. Alevlerle mücadelesi anlatan Gökdemir, "Alevler söndü şükür, evlerimize sıçrasaydı gidecek yerimiz yoktu" dedi.

"Kayanın üstünden kendimi arka tarafa atmasaydım, kafama veya başka bir yerime değebilirdi"

Alevlere müdahale esnasında yamaçtan kopan kayanın eline isabet ettiğini söyleyen Cemal Gökdemir, "Yangın çıktığı zaman biz müdahale etmek istemiştik, dağa doğru çıktık. Biraz müdahale ettikten sonra kayalar koparak aşağı düştüler ve elime çarptı. Kayanın üstünden kendimi arka tarafa atmasaydım, kafama veya başka bir yerime değebilirdi. Şuan için elimi kurtardığım için şanslıyım. Evimize yaklaşmak üzereydi, alevlere müdahale etmek istedik. Buralar yıllar önce dikilen ağaçlar, yansın istemedik. Alevler söndü, evlerimize sıçrasaydı gidecek yerimiz yoktu. Yuvamız sağlam kaldı şükür. Ormanlar oksijen kaynağı kimse yakmasın" dedi. - HATAY