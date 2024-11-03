Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

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Arsuz'da çıkan orman yangınına itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu, tahliyeler yapıldı.

03.11.2024 01:30
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Orman yangını gece karanlığında etkisini hissettiriyor

Vatandaş ve askerler yangını söndürmek için seferber oldu

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, gece karanlığında etkisini hissettirmeye devam ediyor.

Yangın, saat 11.40 sıralarında Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı AFAD ekipleri yangından etkilenebilecek vatandaşların tahliyesi için bölgeye 7 adet servis aracı yönlendirmiş ve vatandaşlar tahliye edilmişti. Yangına; Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'ten müdahale amacıyla araç ve personel desteği geldi. Yangına ekiplerin gece karanlığında müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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