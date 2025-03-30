Hatay\'da Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'nde ormanlık alanda yaşandı. Ormanlık alanda çıkan örtü yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı. - HATAY
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