Hatay\'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da otluk alanda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesinde meydana geldi. Otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, daha fazla yayılmadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. - HATAY
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