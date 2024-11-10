Hatay\'da Otluk Alanda Yangın

3.Sayfa

Hatay'da tren yolunda bulunan otluk alan alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan demir yolunun çevresindeki otluk alanda yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan otluk alanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın herhangi bir alana sıçramadan söndürüldü. - HATAY