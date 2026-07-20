Hatay\'da Otomobil Alev Alev Yandı

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY
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