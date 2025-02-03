Hatay'da Otomobil Dereye Uçtu

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Kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtuğu anlar kamerada

Vatandaş Burak Titrek: "Direksiyon hakimiyetini kaybedince traktörün demir römorkuna çarptıktan sonra dereye uçtu"

HATAY - Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Horlak Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede seyir halde olan bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçtu. Dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilin dereye uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

"Direksiyon hakimiyetini kaybedince traktörün demir römorkuna çarptıktan sonra dereye uçtu"

Kaza anında yaşananları anlatan Burak Titrek, "Burası Reyhanlı ilçesi Horlak Mahallesi'nde yaşandı. Evin önünde oturuyordum. Şu taraftan bir araba geliyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybedince traktörün demir römorkuna çarptıktan sonra dereye uçtu. Ondan sonra aracı vinç yardımıyla çıkardılar. Olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri geldi. Sürücünün ufak sıyrıklarla kurtuldu. Zaman zaman burada kaza oluyor ama çok büyük kazalar değil" ifadelerini kullandı.