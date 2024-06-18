Hatay'da otomobil park halindeki araca çarparak ters döndü - Son Dakika
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Hatay'da otomobil park halindeki araca çarparak ters döndü

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil park halindeki araca çarparak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

18.06.2024 08:39
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Hatay'da bir otomobil, park halindeki araca çarparak ters döndü, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde meydana geldi. 31 PAT 06 plakalı otomobil, seyir halde ilerlerken park halindeki otomobile çarparak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü ters dönen otomobilden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akıl almaz kazaysa güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hatay'da otomobil park halindeki araca çarparak ters döndü - Son Dakika
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