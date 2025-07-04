Hatay\'da Otomobil Refüje Çıktı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, otomobil sürücüsü ışıklarda geçiş esnasında başka bir araçla çarpışmamak için yaptığı manevrayla refüje çıktı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Arsuz ilçesine bağlı Gülcihan Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, ışıklardan geçiş esnasında başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün anlık manevrasıyla kazanın önüne geçen olayda araç, refüje çıktı. Sürücünün hafif yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. - HATAY