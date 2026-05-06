Hatay\'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da park halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Yangın; Hassa ilçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki otomobildin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Yangın, çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınırken, olayın ardından araçta soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında otomobilde hasar oluştu. - HATAY
