Hatay\'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselen otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın; Erzin- Dörtyol otoyol üzerinde yaşandı. Otoyol seyir halindeki bir aracın motor kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına hızlı şekilde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından araçta soğutma çalışması gerçekleştirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.