Hatay\'da Pamuk Fabrikasında Yangın Çıktı

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Hatay'da pamuk işlenen tarım fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Reyhanlı İlçesi Terzihüyük Mahallesi'nde bulunan pamuk işlenen tarım fabrikasında yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Kumlu ve Reyhanlı İtfaiye İstasyonu ekiplerinin eşgüdümlü müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, fabrikada işlenen pamuklar yangında zarar gördü. - HATAY