Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan otomobildeki yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan Mercedes Benz marka otomobil alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştirilen araçta hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Park Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?