Hatay\'da park halindeki otomobil alev alev yandı

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Hatay'da alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Araçta çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangından dolayı otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY