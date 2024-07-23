Hatay'da park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Hatay'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Hatay\'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

23.07.2024 15:32
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Hatay'da alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Araçta çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangından dolayı otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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