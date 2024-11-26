Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan tır kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde yaşandı. Park halinde bulunan 27 VL 579 plakalı tırdan alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araçta hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Park Halindeki Tır Yangında Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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