Hatay'da park halindeyken yanmaya başlayan araç alevlere teslim oldu.
Yangın, Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan 42 E 7476 plakalı Mercedes - Benz marka araç alevlere teslim oldu. Aracın yandığını fark erden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar oluştu. - HATAY
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