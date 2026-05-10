Hatay'da Pasaj Yangınında 3 İş Yeri Yok Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Pasaj Yangınında 3 İş Yeri Yok Oldu

Hatay\'da Pasaj Yangınında 3 İş Yeri Yok Oldu
10.05.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dörtyol'da çıkan yangında 3 iş yeri tamamen yanarken, toplamda 7 iş yeri zarar gördü.

Hatay'da pasaj içerisinde bulunan ve alevlere teslim olarak yanan 3 iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan Ören Pasajı'nda yaşandı. Pasaj içerisinde bulunan iş yerlerinden birisi alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede bulunan 2 iş yeri daha sıçradı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ettiler. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle daha fazla iş yerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 3 iş yeri kullanılmaz hale gelirken toplamda 7 iş yeri zarar gördü.

Dörtyol Esnaf ve sanatkarlar odası başkanı Murat Kahraman, iş yerleri alevlere teslim olan esnafı ziyaret ederek "Dörtyol Saat Meydanı altında bulunan pasaj içerisinde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangında zarar gören tüm esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can kaybının yaşanmamış olmasını en büyük teselli olarak görüyoruz. Yangında 3 iş yerimiz tamamen yandı ve toplamda 7 iş yeri zarar gördü" dedi - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Pasaj Yangınında 3 İş Yeri Yok Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

14:08
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
13:30
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı
13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 14:13:46. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Pasaj Yangınında 3 İş Yeri Yok Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.