Polis Köpeği Jessie, Reyhanlı\'da 820 Bin Captagon Hapını Buldu

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis köpeği Jessie'nin toprağa gömülerek saklanan 820 bin captagon hapı bulduğu anlar kameraya yansıdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 8 Mayıs tarihinde A.E. isimli şahsın Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada ağırlığı 150 kilogram olan 820 bin adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ikamette bulunan A.E. ve A.A. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Hassas burunlu polis köpeği Jessie'nin toprağa gömülerek saklanan hapları bulduğu anlar da kameraya yansıdı. - HATAY