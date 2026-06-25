Hatay'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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Hatay'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Hatay\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
25.06.2026 15:16
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Hatay'da sosyal medya üzerinden ruhsatsız silah satışı yapan 14 kişi yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden ruhsatsız silah satışı yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik il genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; 19 Haziran tarihinde saat 06.00'da il genelinde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medya platformları üzerinden ruhsatsız silah satışı yaptıkları değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 25 adet 9 milimetre çapında fişek, 5 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 9 kartuş, 2 kurusıkı tabanca ile 2 havalı tüfek ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 2'si hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları bildirildi. Diğer 12 şüphelinin ise ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Teknoloji, 3. Sayfa, Güvenlik, Medya, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika

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