Hatay\'da Sahilde Bulunan 3 Ahşap Baraka Alev Alev Yandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobil alev aldı

Tokat'ın Turhal ilçesi karayolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev alan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.