Hatay\'da şantiye alanında çıkan yangın korkuttu

Hatay'da şantiye alanında işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın korkuttu.
Yangın, Antakya İlçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan şantiye alanındaki yatakhanede yaşandı. İşçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, yatakhanenin tamamını sarmadan söndürüldü. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yatakhane alevlere teslim olmaktan kurtuldu. - HATAY
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