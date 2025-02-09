Hatay'da Şantiye Alanında Kontenyer Yangını

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Depo olarak kullanılan konteynerler alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'da şantiye alanında depo olarak kullanılan 3 konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Şantiye alanında depo olarak kullanılan konteynerler alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında 3 konteyner kullanılmaz hale geldi.