Hatay\'da Şantiye Yangını: Yatakhane Kullanılamaz Hale Geldi

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Hatay'da alevlere teslim olan şantiye alanındaki konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'ndeki şantiye alanında yaşandı. İşçilerin yaşadığı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri ve iş makineleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında kullanılmaz hale gelen konteyner yatakhane görüntülendi. - HATAY