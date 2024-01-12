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Hatay Defne ilçesinde çıkan yangında 15 konteyner kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Hatay Defne ilçesinde çıkan yangında 15 konteyner kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Defne ilçesinde şantiyede çıkan yangında işçilerin kaldığı 15 konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, konteynerlerin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay Defne ilçesinde çıkan yangında 15 konteyner kullanılamaz hale geldi
12.01.2024 - 20:32,  Güncelleme: 20:34
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Hatay'ın Defne ilçesinde şantiyede çıkan yangında işçilerin kaldığı 15 konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, konteynerlerin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Defne ilçesi Üzengili Mahallesi'nde meydana geldi. Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında jandarma ve sağlık ekipleri de hazır bulundu. Yangında 15 konteyner kullanılamaz hale gelirken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, işçilerin, duman kokusu üzerine konteynerleri boşalttıkları öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay Defne ilçesinde çıkan yangında 15 konteyner kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay Defne ilçesinde çıkan yangında 15 konteyner kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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