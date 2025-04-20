Hatay'da Sazlık Alandaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Sazlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

HBB İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin: "Yangın ormana ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı"

HATAY - Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde sazlık alanda çıkan yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerinde orman bölge ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanı Ahmet Keskin, yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

"Yangın ormana ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı"

Sazlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin, "Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde akşam saatlerinde sazlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerimiz yangına müdahale etti. Diğer ilçelerdeki itfaiye ekiplerimiz ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimizde desteğe geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Herhangi can ve mal kaybı yok. Yangın ormana ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.