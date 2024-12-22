Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Arsuz ilçesi Gülcihan mevkinde cami inşaatı yanında bulunan sazlık alanda yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan sazlık alanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangının çevreye sıçramasının önüne geçti. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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